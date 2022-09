Asia Cup: आउट होने के बाद गेंदबाज को बल्ला दिखाने वाले आसिफ को ICC करे बैन, अफगानी क्रिकेटर की मांग

पाकिस्तान-अफगानिस्तान मैच के दौरान मैदान पर तीखी नोकझोंक देखने को मिली। पाकिस्तान के बल्लेबाज आसिफ अली ने अफगानिस्तान के गेंदबाज फरीद अहमद मलिक से बहसबाजी के बीच उन्हें बल्ला दिखा दिया। उनका यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल 19वें ओवर की पांचवीं गेंद पर आसिफ करीम जनत के हाथों कैच आउट हुए। आउट होने के बाद आसिफ और फरीद बीच मैदान पर ही भिड़ गए। दोनों के बीच धक्का-मुक्की देखने को मिली। दोनों ही खिलाड़ी बेकाबू नजर आए। इसके बाद अब अफगानी खिलाड़ियों की मांग है कि आईसीसी आसिफ अली को बैन कर दे।

आसिफ और फरीद के बीच बढ़ते विवाद को देखते हुए अंपायर ने बीच बचाव किया। वहीं साथी खिलाड़ियों ने भी दोनों को शांत कराया और अलग-अलग किया। इसके बाद 8 गेंदों पर 16 रन बनाने वाले आसिफ पवेलियन लौट गए। आसिफ जब आउट हुए तो पाकिस्तान को जीत के लिए 7 गेंदों में 12 रनों की जरूरत थी। अफगानिस्तान के पूर्व कप्तान गुलबदीन नैब ने ट्विटर पर लिखा, 'आसिफ अली ने इस तरह की बेवकूफी मैदान पर दिखाई, उन्हें टूर्नामेंट के बाकी बचे मैचों से बैन कर देना चाहिए। किसी भी गेंदबाज को बल्लेबाज के आउट होने का जश्न मनाने का हक है, इसमें ऐसे लड़ाई करना सही नहीं है।'

#BanAsifAli @ICC It's not the first time this Pakistani cricketer misbehaved on the ground, last time in a match he pointed his bat as Gun & today he was trying to hit Afghan Player with his bat, extremely disgraceful & unethical. SHAME. pic.twitter.com/tDhvFTjWo7

19वें ओवर की 5वीं गेंद पर पाकिस्तान को 9वां झटका लगा था। 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे आसिफ 8 गेंदों पर 16 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद नसीम शाह क्रीज पर आए। 20वें ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए 11 रनों की दरकार थी, वहीं अफगानिस्तान जीत से सिर्फ 1 विकेट दूर था। फजलहक फारूकी के ओवर की पहली दो गेंदों पर नसीम ने दो शानदार छक्के जड़कर पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचा दिया। पाकिस्तान की जीत के बाद दोनों टीमों के फैंस के बीच भी विवाद देखने को मिला। इसके कई वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।

