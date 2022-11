Shaheen Afridi Health Update:: 'दुआओं में याद रखना'... कहकर शाहीन अफरीदी पहुंचे अस्पताल, शेयर की ये तस्वीर

Cricket

Shaheen Afridi Health Update: पाकिस्तान के स्टार पेसर शाहीन शाह अफरीदी T20 विश्वकप के बाद से लगातर सुर्खियों में बने हुए हैं। टूर्नामेंट से पहले अफरीदी को पाकिस्तान टीम का ट्रंप कार्ड माना जा रहा था और जब पाकिस्तान फाइनल मैच में इंग्लैंड से हारा तो इस हार के प्रमुख कारणों में अफरीदी का चोटिल होना बताया गया, जिसे लेकर दिग्गजों ने टीम के कैप्टन बाबर आजम की काफी आलोचना भी की थी, फिलहाल शाहीन अफरीदी के फिटनेस को लेकर उनके फैंस काफी परेशान है और उनकी ये परेशानी उस वक्त काफी बढ़ गई, जब अफरीदी ने अस्पताल के बेड पर लेटे हुए अपनी एक तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया।

Had an appendectomy today but Alhumdulillah feeling better. Remember me in your prayers. 🤲 pic.twitter.com/M70HWwl9Cn

