'सरफराज को टीम में नहीं लेना घरेलू क्रिकेट को गाली देने जैसा है,' BCCI पर भड़का पूर्व खिलाड़ी

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू क्रिकेट में सरफराज खान को टीम में शामिल नहीं किया गया है, इसे लेकर काफी बवाल हुआ है।

Venkatesh Prasad on Sarfaraz Khan: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा की गई है। पहले दो मैचों के लिए घोषित टीम में सरफराज खान का नाम नहीं है। सरफराज खान ने घरेलू क्रिकेट में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया है और उनको टीम में शामिल किये जाने की उम्मीद भी थी। हालांकि ऐसा नहीं हो पाया और उनको निराशा भी हुई। सरफराज को टीम इंडिया में शामिल नहीं करने के फैसले की काफी आलोचना भी देखने को मिली। इस बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद ने भी मामले पर बयान दिया है।

वेंकटेश प्रसाद भड़क गए

अपने ट्विटर हैंडल पर प्रसाद ने लिखा कि अगर तीन ब्लॉकबस्टर घरेलू सीजन के बाद भी सरफराज को टीम में शामिल नहीं किया गया है, तो यह घरेलू क्रिकेट के लिए गाली है। ऐसा हो गया है जैसे घरेलू क्रिकेट कोई मायने नहीं रखता है। उन्होंने आगे लिखा कि वह रन बनाने के लिए फिट खिलाड़ी हैं। जहाँ तक वजन की बात है, तो बढ़े हुए वजन के कई खिलाड़ी होते हैं।

सरफराज ने जड़ा है टीम चुने जाने के बाद शतक

सरफराज खान ने लगातार अपने बल्ले से सभी को जवाब दिया है। वह लगातार धाकड़ खेल दिखा रहे हैं। टीम इंडिया का चयन होने के बाद उन्होंने रणजी ट्रॉफी में मुंबई के लिए एक और शतक जमा दिया। दिल्ली के खिलाफ खेले गए मैच में सरफराज ने शतकीय पारी खेली। वह शतक जड़ने के बाद उछल गए और अपने कोच अमूल मजूमदार की तरफ देखा। मजूमदार ने भी अपनी हैट उतारते हुए सरफराज की तरफ इशारा किया। इस तरह से कोच और खिलाड़ी ने आँखों ही आँखों में सभी को जवाब दिया। सरफराज खान रणजी ट्रॉफी में लगातार बेहतर कर रहे हैं और प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सबसे ज्यादा औसत वाले खिलाड़ियों में उनका नाम भी आता है।

Not having him in the Test Team despite 3 blockbuster domestic seasons is not only unfair on Sarfaraz Khan, but it’s an abuse to domestic cricket,almost as if this platform doesn’t matter. And he is FIT to score those runs. As far as body weight goes, there are many with more kgs https://t.co/kenO5uOlSp