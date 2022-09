स्पॉट फिक्सिंग में जेल की हवा खा चुके पाकिस्तानी क्रिकेटर ने दीप्ति शर्मा को बताया ‘चीटर’

पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज मोहम्मद आसिफ ने दीप्ति शर्मा द्वारा किया गया रन आउट देखने के बाद उनको चीटर बताया है। आसिफ ने ट्वीट कर लिखा, ''हम ये देख सकते हैं कि यहां बॉलिंग करने का कोई इरादा ही नहीं है। वो सिर्फ नॉन-स्ट्राइक पर खड़ी बल्लेबाज की ओर देख रही है ताकि उसे चीट कर सके। ये सही नहीं है और खेल भावना के विपरीत है।''

We can see it clearly there is no intention of bowling the ball, she is looking towards non striker batter to cheat him.

This is very unfair & terrible act worst spirit 🙏#mankading #mankad #Cheater#INDvsENG pic.twitter.com/SQCLYN3P7h