मोहम्मद आमिर ने की विराट कोहली की तारीफ, उनको सच्चा लीडर बताया

Cricket

oi-Antriksh

नई दिल्लीः पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने भारतीय स्टार विराट कोहली की तारीफ की है। कोहली ने टेस्ट कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है जिसके बाद आमिर ने यह तारीफ की है।

ट्विटर पर आमिर ने कोहली को सच्चा लीडर बताया है। आमिर ने कोहली को अपना भाई बताते हुए कहा- विराट कोहली मेरे लिए भाई हैं, आप आने वाली जेनरेशन के लिए एक सच्चे लीडर हैं क्योंकि आप युवा क्रिकेटरों के लिए प्रेरणा हैं। मैदान पर रॉक करते रहिए।

विराट कोहली ने शनिवार को अचानक टेस्ट कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले भारत टेस्ट सीरीज हार चुका था। कोहली इससे पहले टी20 और वनडे से भी बतौर कप्तान हट चुके हैं।

नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलिया में अपनी कानूनी लड़ाई हारे, वीजा कैंसिल के खिलाफ की थी अपील

@imVkohli brother for me u are a true leader of upcoming generation in cricket because u are inspiration for young Cricketers. keep rocking on and of the field. pic.twitter.com/0ayJoaCC3k