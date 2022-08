टीम इंडिया में वापसी पर बोले मयंक अग्रवाल, "मैं कभी हार नहीं मानता; लगातार मेहनत करता रहूंगा

Cricket

oi-Rajat Gupta

नई दिल्ली, 24 अगस्त: पंजाब किंग्स के कप्तान मयंक अग्रवाल का आईपीएल 2022 में प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। उन्होंने आईपीएल 2022 में किंग्स के लिए 12 पारियों में 16.33 की औसत और 122.50 के स्ट्राइक रेट से 196 रन बनाए थे। मयंक अग्रवाल की कप्तानी में पंजाब किंग्स ने 14 मैच खेले और 7 में जीत हासिल की। पॉइंट टेबल में उनकी टीम छठे पायदान पर रही। अब महाराजा टी20 ट्रॉफी कर्नाटक में स्थानीय टी20 टूर्नामेंट में उन्होंने बेंगलुरू ब्लास्टर्स के लिए 11 पारियों में 53.33 के औसत और 167.24 के स्ट्राइक रेट से 480 रन बनाए हैं।

