जानिए 66 बरस के अरुण लाल पर कैसे आया 38 साल की बुलबुल साहा का दिल?

Cricket

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 29 अप्रैल। पूर्व भारतीय क्रिकेटर अरुण लाल इन दिनों अपनी दूसरी शादी को लेकर जबरदस्त चर्चा में है। अरुण लाल अपने से 28 साल छोटी लड़की बुलबुल साहा से शादी करने जा रहे हैं। उम्र के इस लंबे अंतर के कारण ये शादी जबरदस्त चर्चा में है। सबको ये जानने की उत्सुकता भी है कि आखिर 66 साल के अरुण लाल से 38 साल की बुलबुल को कैसे हुआ प्यार और बुलबुल साहा है कौन?

तो आपको बता दें कि इन सभी बातों पर से पर्दा अब खुद बुलबुल साहा ने उठाया है। Bollywoodshaadis से बात करते हुए बुलबुल साहा ने खुलकर अपनी लव लाइफ के बारे में बताया। बुलबुल ने कहा कि वो और अरुण एक कॉमन दोस्त के जरिए एक पार्टी में मिले थे और दोनों को पहली ही मुलाकात में एहसास हो गया था कि हम दोनों का साथ एक-दूसरे को अच्छा लगा है, हालांकि इसे आप पहली नजर की मोहब्बत नहीं कह सकते हैं।

बुलबुल ने कहा कि अरुण लाल बहुत ही सज्जन इंसान हैं, उनसे तो कोई भी प्रभावित हो सकता है तो मैं क्या चीज हूं? पहली मुलाकात के बाद मेरे और उनके बीच में बातचीत का सिलसिला चलने लगा और फिर एक दिन लगा कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। बुलबुल ने अरुण लाल को बहुत ही केयरिंग, जिंदादिल और प्रकृति प्रेमी बताया। बुलबुल ने कहा कि वो कभी भी भिखारियों को पैसे देना नहीं भूलते हैं। बहुत कम लोग जानते होंगे कि अरुण लाल ने हजारों पेड़ लगवाए हैं और यही नहीं उनका एक फार्म हाउस है, जहां आप उनके नेचर प्रेम के स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी दया, उनकी दूसरों के प्रति प्रेम भरी सोच ने ही मुझे उनके निकट ला दिया, मैं बहुत खुश हूं कि मैं उनकी पत्नी बनने जा रही हूं।

IPL 2022: अंतिम गेंद पर छक्का जड़कर स्टार बने राशिद खान को कभी छोड़ना पड़ा था देश, अफरीदी को मानते हैं आदर्श

उन्होंने कहा कि कोरोना काल में बहुत सारी चीजें खराब हुईं लेकिन लॉकडाउन के दौरान हमें एक-दूसरे के साथ अच्छा वक्त व्यतीत करने का मौका मिला जिसके चलते हमें एहसास हुआ कि अब हमें अपने रिश्ते पर शादी की मुहर लगा देनी चाहिए।

आपको बता दें कि बुलबुल साहा कोलकाता के एक स्कूल में टीचर हैं। बुलबुल साहा को कुकिंग पसंद है, उन्होंने साल 2019 में एक कुकिंग प्रतियोगिता में भी भाग लिया था। खास बात ये है कि अरुण और बुलबुल की शादी अरुण लाल की पहली पत्नी रीना की मर्जी से हो रही है, जिनसे कुछ सालों पहले अरुण का तलाक हो गया था। वो इन दिनों काफी बीमार चल रही हैं। बता दें कि 2 मई को अरुण लाल कोलकाता के पीयरलेस इन होटल में शादी करेंगे। जिसमें बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली, टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री समेत अन्य कई बड़े दिग्गज शामिल होने वाले हैं।

IPL 2022: विराट कोहली पर चढ़ा पुष्पा फीवर, ' OO Antava' गीत पर जमकर लगाए ठुमके, Video वायरल

बता दें कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर,अरुण लाल ने साल 1982 से 1989 तक भारतीय टीम के लिए खेले थे। इंटरनेशनल मैच में एक भी शतक ना ठोंकने वाले अरण लाल वर्तमान में, बंगाल टीम के मुख्य कोच हैं। वो एक जाने माने क्रिकेट कॉमेंटेटर भी रहे हैं। उनके नेतृत्व में, बंगाल की टीम 13 साल के लंबे अंतराल के बाद साल 2022 में फाइनल में पहुंची थी।

English summary

Former Indian cricketer, Arun Lal will tie the knot for the second time with the love of his life, Bulbul Saha. read his love story.