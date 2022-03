100वां टेस्ट : कोहली को मिलेगा खास तोहफा, बुमराह बोले- इससे बेहतर कोई उपहार नहीं हो सकता

Cricket

oi-Rahul Singh

नई दिल्ली। भारतीय बल्लेबाजी स्टार विराट कोहली अपने टेस्ट करियर का 100वां टेस्ट मैच खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। भारतीय टीम 4 मार्च से दो मैचों के लिए भिड़ेगा, जिसका पहला मैच मोहाली में होगा। टीम की कमान रोहित शर्मा के हाथों में होगी तो उप-कप्तान जसप्रीत बुमराह होंगे। तेज गेंदबाज बुमराह ने अपने पूर्व कप्तान कोहली की प्रशंसा की और कोहली ने जिस कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ क्रिकेट खेला है, उसको लेकर भी राय दी। साथ ही बताया कि वे उन्हें उनके 100वें टेस्ट पर क्या उपहार देना चाहते हैं।

English summary

Kohli will get a special gift, Bumrah said - there can be no better gift than this