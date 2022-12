इंग्लैंड की 18 साल की सनसनी ने IPL 2023 Auction से वापस लिया नाम, पहले ही मैच में किया था कमाल

इंग्लैंड की 18 साल की सनसनी ने पहले ही टेस्ट में हैरतअंगेज प्रदर्शन करके डेब्यूटेंट के तौर पर रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने 1949 का रिकॉर्ड तोड़ा था और अपनी टीम को जिताने में अहम रोल अदा किया था। वे अभी IPL नहीं खेलना चाहते

Cricket

oi-Antriksh Singh

एक तरफ जहां दुनिया भर के क्रिकेटर आईपीएल में कॉन्ट्रेक्ट पाने का ख्वाब देखते हैं तो वहीं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से कुछ ऐसे क्रिकेटरों का दिखना जारी है जो इस कैश रिच लीग से ऊपर नेशनल टीम को रख रहे हैं या फिर खुद को रेड बॉल क्रिकेट में तराशने के लिए वक्त दे रहे हैं। शायद ही भारत का कोई युवा क्रिकेटर आईपीएल के बिना अपने करियर की सुखद कल्पना कर पाए लेकिन इंग्लैंड की नई युवा सनसनी रेहान अहमद के लिए अपनी पड़ाव कई बाकी हैं जिसके बाद ही आईपीएल जैसी लीगों को अपने करियर का हिस्सा बनाएंगे। (Photo Credit- Rehan Ahmed Instagram)

उमेश यादव की बेहतरीन गेंदबाजी के चलते 227 पर ढेर हुई बांग्लादेश पारी, अश्विन को भी मिले 4 विकेट

English summary

England 18 year old record breaker test debutant Rehan Ahmed pulls out his name from IPL Auction 2023. He wants to focus more on red ball cricket.