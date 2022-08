Ind Vs Zim: धवन की जगह केएल राहुल को सौंपी गई कमान, आंकड़ों से जानिए कप्तानी में किसका रिकॉर्ड बेहतर

Cricket

oi-Rajat Gupta

नई दिल्ली, 12 अगस्त। भारतीय क्रिकेट टीम और फैंस के लिए गुरुवार को एक बड़ी खबर सामने आई। सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने फिटनेस टेस्ट पास किया और अब वह जल्द ही टीम इंडिया के साथ जुड़ने वाले हैं। फिटनेस टेस्ट पास करने के साथ ही सिलेक्टर्स ने राहुल को जिम्बाब्वे दौरे पर खेली जाने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए भी बतौर कप्तान टीम में शामिल कर लिया है। इससे पहले शिखर धवन को जिम्बाब्वे दौरे की कमान सौंपी गई थी। हालांकि कप्तानी से हटाए जाने के कारण धवन के फैंस काफी नाराज भी हैं। बीसीसीआई ने सीरीज के लिए धवन को अब उपकप्तान बनाया है।

