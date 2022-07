IND vs WI: वनडे सीरीज से पहले शिखर धवन ने कही ये बात, देखें दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11

Cricket

oi-Rajat Gupta

नई दिल्ली, 22 जुलाई: भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच आज क्वींस पार्क ओवल, त्रिनिदाद में खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। वनडे सीरीज के लिए नियमित कप्तान रोहित शर्मा समेत कई भारतीय खिलाड़ियों को आराम दिया गया है।

ऐसे में शिखर धवन को भारतीय टीम की कमान सौंपी गई है। मैच से पहले बीसीसीआई ने शिखर धवन का एक वीडियो शेयर किया है। इसमें धवन ने कहा कि वह वनडे सीरीज को लेकर काफी उत्साहित हैं। वह बतौर कप्तान टीम का सहयोग करेंगे।

मैं शेयर करना पसंद करता हूं

शिखर धवन ने कहा, मैं इसके लिए बेहद उत्साहित हूं, क्योंकि जब भी टीम के साथ काम करने का मौका मिलता है तो मुझे लगता है कि जो भी मेरा स्किल है मैं उनके साथ शेयर करता हूं। मेरी जो मानसिक तौर पर मजबूती होती है मैं उनके साथ शेयर करता हूं। क्योंकि स्किल सबका अपना रहता ही ट्रेनिंग भी मैं सबकुछ उनके साथ शेयर करना पसंद आता है। धवन साल 2022 में भारतीय टीम की कमान संभालने वाले 7वें कप्तान बनने जा रहे हैं। धवन ने श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम की कप्तानी की थी।

🗣️ 🗣️ "I am very excited to lead the ODI side." @SDhawan25 sums up how he is looking forward to captain #TeamIndia in the #WIvIND ODI series. 👌 👌 pic.twitter.com/MWXzTkLJ13