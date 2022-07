VIDEO: संजना गणेशन ने लिए इंग्लैंड टीम के मजे, बोली- 'मैदान पर भी डक, बाहर भी डक'

भारत-इंग्लैंड सीरीज के ब्रॉडकास्टर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने संजना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जहां वह इंग्लैंड क्रिकेट टीम के मजे लेती नजर आई। वीडियो में संजना कहती है, ''फूड एरिया एक बिजी जगह है जो इंग्लिश फैंस से भरी हुई है क्योंकि वे क्रिकेट नहीं देखना चाहते। यहां कई स्टोर्स हैं जहां पर तमाम तरह का खाने का सामान मिल रहा है, लेकिन हम एक ऐसे स्टोर पर आए हैं जहां ज्यादातर इंग्लिश बल्लेबाज नहीं आना चाहेंगे क्योंकि इसका नाम है, ‘क्रिस्पी डक।' हमने ‘डक रैप' लिया है। हम देखना चाहते हैं कि मैदान के बाहर डक कैसा है चूंकि मैदान पर तो डक बेहद शानदार था।''

While our bowlers bagged some 🦆s on the field, @SanjanaGanesan 'wrap'ped up some 🦆s off the field at #TheOval 😋#ENGvIND #SonySportsNetwork pic.twitter.com/SzzQ9dVEaJ