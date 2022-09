कोहली के शतक के बाद खुद को नहीं रोक पाए पाकिस्तानी खिलाड़ी, लगा बधाइयों को तांता; पढ़ें किसने क्या कहा

लय में देखकर अच्छा लगा

वसीम के अलावा पाकिस्तानी तेज गेंद वहाब रियाज ने भी विराट कोहली को 71वीं सेंचुरी की बधाई दी। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, विराट कोहली के रनों के बिना क्रिकेट अधूरा लगता है। रन मशीन को वापस लय में देखकर अच्छा लगा। कोहली के शो का आनंद उठाया। वहीं जुनैद खान ने लिखा, विराट कोहली को वापसी करते देख अच्छा लग रहा है। उनकी सारी मेहनत रंग लाई है।

The best player on the planet is back @imVkohli #GOAT𓃵 — Imad Wasim (@simadwasim) September 8, 2022

Cricket looked incomplete without @imVkohli scoring runs. Good to see the Run machine back. Enjoyed the Kohli show 👏🏼👏🏼 #INDvAFG — Wahab Riaz (@WahabViki) September 8, 2022

Great to see him back @imVkohli

Absolutely nailed it. All the hard work finally paid of. #ViratKohli #AFGvsInd — Junaid khan 83 (@JunaidkhanREAL) September 8, 2022

क्लास स्थाई होती है

वहीं वकार यूनिस ने अपने ट्वीट में कहा, फॉर्म अस्थाई है लेकिन क्लास स्थाई है। विराट कोहली को वापसी करते देख अच्छा लगा। अहमद शहजाद ने अपने ट्वीट में लिखा, विराट कोहली की मस्टर क्लास फॉर्म, आज उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि वह क्या कर सकते हैं। हालांकि एशिया कप 2022 में भारत का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। लेकिन आने वाले विश्वकप में विराट कोहली भारत के लिए किसी सोने से कम साबित नहीं होंगे। इसके अलावा हसन अली, बाजिद खान, मोहम्मद आमिर, शोएब अख्तर ने भी विराट को बधाई दी।

Form is temporary Class is permanent. Inning of dominance by @imVkohli Great to see him back at his Best #AsiaCup2022 #INDvsAFG pic.twitter.com/yYw53DCNom — Waqar Younis (@waqyounis99) September 8, 2022

Absolutely master class from @imVkohli

He showed the world tonight what he is made off.

Though it's almost a dead rubber game for India in this Asia cup,

But in form cheeku 😊 will b absolute gold for India in coming World Cup۔

#GOAT — Ahmad Shahzad 🇵🇰 (@iamAhmadshahzad) September 8, 2022

Form is temporary...Class is permanent. Always love watching @imVkohli playing..what a brilliant 💯 you are a real king 👍 — Kamran Akmal (@KamiAkmal23) September 8, 2022

The great is back @imVkohli — Hassan Ali 🇵🇰 (@RealHa55an) September 8, 2022

It just seemed as if he was in a great space throughout the Asia cup. The 💯 came finally #ViratKohli𓃵 #AsiaCup2022 — Bazid Khan (@bazidkhan81) September 8, 2022

so finally wait is over great 💯 by king kohli — Mohammad Amir (@iamamirofficial) September 8, 2022

He is finally back. @imVkohli is one of the greats. Long awaited 71st century. Full video: https://t.co/sq1Ftg0kS6 pic.twitter.com/ocEX8AIn5r— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) September 8, 2022

पोंटिंग की बराबरी की

अफगानिस्तान के खिलाफ शतक जड़ते ही विराट कोहली रिकी पोंटिंग के खास क्लब में शामिल हो गए। विराट कोहली ने अपने करियर में अब तक 71 शतक लगाए हैं वहीं रिकी पोंटिंग ने 71 और सचिन तेंदुलकर ने 100 शतक लगाए हैं। ऐसे में विराट कोहली ने रिंकी पोंटिंग की बराबरी कर ली है। अब उनकी नजर तेंदुलकर के रिकॉर्ड पर होगी। विराट कोहली सबसे कम पारियों में 71 शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने 522 पारियों में यह कारनामा किया है। वहीं इससे पहले तेंदुलकर ने 523 और पोंटिंग ने 652 पारियों में 71 शतक लगाए थे।

इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक शतक