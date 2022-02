'अगर 23 की उम्र में मुझे 2 या 3 करोड़ मिल जाते, तो मैं शायद सब जला देता'

Cricket

oi-Rahul Singh

नई दिल्ली। माैजूदा समय आईपीएल खिलाड़ियों के लिए एक ऐसा जरिया बन चुका है, जिसके रास्ते में वे आकर राष्ट्रीय टीम में शामिल होने के दरवाजे खोल सकते हैं। साथ-साथ धन की वर्षा भी ऐसी होती है कि गरीब परिवार से निकला खिलाड़ी भी किसी समय खुद पर यकीन ना कर पाए। आईपीएल ने कई ऐसे सितारों को निखारने का काम किया जो गरीबी से गुजर रहे थे। कम उम्र में मोटी रकम पाना, किसी भी खिलाड़ी की किस्मत बदल देती है। वहीं भारतीय ऑलराउंडर हर्षल पटेल कहा कि अघर उन्हें 22-23 की उम्र में 2-3 करोड़ मिले तो वह शायद उन्हें जला देते।

आईपीएल 2022 के लिए मेगा नीलामी 12 और 13 जनवरी को बेंगलुरू में होने से सिर्फ दस दिन दूर है और 31 वर्षीय हर्षल पटेल भी नीलाम होते दिखेंगे। हर्षल का आखिरी सीजन आरसीबी टीम के लिए एक शानदार आईपीएल सीजन था, जहां उन्होंने 15 मैचों में 32 विकेट लिए और 2021 में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। उनके प्रभावशाली प्रदर्शन ने उन्हें साल के अंत में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज में भारत के लिए खेलने का माैका दे दिया और वह आगामी वेस्टइंडीज सीरीज के लिए भी टीम का हिस्सा हैं। 2012 में आईपीएल में डेब्यू करने के बाद से, हर्षल कई गुना तरक्की करते दिखे। वह नीचे के क्रम में एक खतरनाक हिटर हैं और नीलामी में बहुत सारी टीमें उन्हें देख रही होंगी।

हर्शल ने आरसीबी पॉडकास्ट में बताया, "22-23 की उम्र में अगर मुझे 2 करोड़ या 3 करोड़ मिलते, तो शायद मैं सब जला देता। लेकिन जाहिर है, मैं एक गुजराती हूं इसलिए मेरे परिवार ने मुझे ऐसा नहीं करने दिया (मुस्कुराते हुए) लेकिन एक व्यक्ति के रूप में, मैंने उस पैसे के साथ गलत प्रयोग किया होता। उम्मीद है, अगले साल रकम बदलेगी और मुझे अच्छा पैसा दिया जाएगा और जब मेरे पास वह पैसा होगा तो मुझे पता चल जाएगा कि इसके साथ क्या करना है। मैं इसे आग नहीं लगाऊंगा।"

गाैर हो कि आरसीबी ने मेगा नीलामी से पहले विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल और मोहम्मद सिराज को बरकरार रखने का फैसला किया और उन्हें नीलामी में एक कप्तान भी चुनना होगा। श्रेयस अय्यर को कप्तान के रूप में आरसीबी खरीदने की कोशिश कर सकती है।

