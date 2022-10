Gautam Gambhir: गौतम गंभीर के जन्मदिन पर फैंस को याद आया पुराना दाग, किया ये Tweet

Cricket

Gautam Gambhir Birthday: टीम इंडिया के पूर्व डैशिंग प्लेयर गौतम गंभीर आज 41 बरस के हो गए हैं। भले ही आज वो क्रिकेट के मैदान में ब्लू जर्सी पहने नजर ना आते हों लेकिन कुछ यादगार पारियों की बदौलत वो हमेशा लोगों के बीच याद किए जाते हैं और याद किए जाते रहेंगे। उनकी खास पारियों में से एक है 2011 का वनडे वर्ल्ड कप फाइनल, जिसमें उन्होंने 97 रनों की पारी खेली थी, जिसके बदौलत भारत खिताब जीतने में कामयाब हुआ था। गौरतलब है कि 2011 का विश्वकप फाइनल मैच इंडिया-श्रीलंका के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था। जहां गंभीर ने 122 गेंदों पर 97 रनों की खूबसूरत पारी खेली थी। जिस वक्त गंभीर मैदान में खेलने उतरे थे, उस वक्त भारत को दो स्टार खिलाड़ी सस्ते में पवेलियन लौट चुके थे।

टीम प्रेशर में थी लेकिन गंभीर ने विराट कोहली के साथ मिलकर ना केवल टीम को टेंशन फ्री किया था बल्कि बेहतरीन शाट्स लगाकर हर क्रिकेट प्रेमी का दिल भी जीत लिया था,वो चाहते तो अपने शतक का वेट कर सकते थे लेकिन नहीं गंभीर का मकसद उस वक्त शतक नहीं बल्कि विश्वकप था। उस मैच में रन लेने के दौरान गंभीर की जर्सी काफी गंदी हो गई थी लेकिन गंभीर ने उसकी परवाह ना करते हुए गेम पर फोकस किया था।

आज उसी पल को याद करते हुए उनके चाहने वाले एक फैन ने सोशल मीडिया पर उनकी उस मैच की तस्वीर शेयर की है और कैप्शन लिखा है कि-'दाग अच्छे होते हैं, आप जब भी इस फोटो को देखेंगे तो आपको हमेशा वानखेड़े स्टेडियम की विश्वकप की ट्रॉफी याद आएगी और साथ ही आपको दर्द भी होगा कि आखिर इन्होंने परेरा की बॉल पर लंबा शॉट मारने की कोशिश क्यों की और सिंगल्स लेकर अपना शतक पूरा क्यों नहीं किया? लेकिन हम सभी जानते हैं कि ये उनका खेल नहीं है। हैप्पी बर्थडे लीजेंड@गौतमगंभीर।'

ये Tweet Sanjay Hinge नाम के व्यक्ति ने किया है, जो कि इस वक्त वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि दिसंबर 2018 में संन्यास लेने वाले गौतम गंभीर ने 147 वनडे , 37 टी20 और 58 टेस्ट मैच खेले हैं। वो 2007 और 2011 में विश्वकप जीतने वाली टीम के अहम सदस्य भी रहे हैं। उनकी गिनती स्टाइलिश प्लेयर में होती थी। वो अंतराष्ट्रीय मैचों में दस हजार से ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी यानी कि दस हजारी खिलाड़ी हैं। यही नहीं उनकी कप्तानी में केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने साल 2012 और 2014 में आईपीएल का खिताब जीता था। साल 2019 में राजनीति की पारी शुरू करने वाले गौतम गंभीर अपने डैशिंग लुक की वजह से विज्ञापनों की दुनिया का भी चहेता चेहरा भी रहे हैं तो वहीं वो देश के चुनिंदा क्रिकेट कॉमेंटरों में से भी एक हैं और यही नहीं 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए हलफनामे के मुताबिक गौतम गंभीर दिल्ली के सबसे अमपी सांसदों में से एक थे।

Daag ache hote hai,when you see this photo u will remember the wankhede,wc trophy ,97 and the pain will hit for thinking why did he try to hit Parera and not take singles to complete his century but then u remember that was not his game. Happy Birthday legend @GautamGambhir pic.twitter.com/EJ2tVl6W3V