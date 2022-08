Asia Cup 2022: खिताबी जीत की हैट्रिक लगाएगा भारत.. 4 साल पहले की एक-एक चीज कर रही है इशारा

Cricket

oi-Rajat Gupta

नई दिल्ली, 25 अगस्त: बुधवार को एशिया कप की छठी टीम तय हो गई। निजाकत खान की कप्तानी वाली हांगकांग ने यूएई को 8 विकेट से हराकर एशिया कप 2022 में प्रवेश किया। हांगकांग ने ग्रुप ए में भारत और पाकिस्तान के साथ जगह बनाई है। उनका पहला मैच बुधवार, 31 अगस्त को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत से जबकि 2 सितंबर को शारजाह में पाकिस्तान से होगा। दूसरी ओर ग्रुप बी में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका टीम है। 4 साल पहले 2018 में खेले गए एशिया कप के पिछले संस्करण में भी दोनों ग्रुप इसी प्रकार थे।

एशिया कप 2022 के दोनों ग्रुप

English summary

Groups of Asia Cup 2022 are same as in Asia Cup 2018 will India win this time as well as in previous edition