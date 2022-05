नई लुक में नजर आए पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री, शेयर की तस्वीरें

Cricket

oi-Rahul Singh

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व मुख्य कोच और ऑलराउंडर रवि शास्त्री ने शुक्रवार को सोशल मीडिया अपनी जबरदस्त तस्वीरें शेयर कर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया।। सुबह उन्होंने ट्विटर पर एक तस्वीर पोस्ट की और इसे देखकर नेटिजन्स हैरान रह गए। शास्त्री स्वैग लुक में नजर आ रहे हैं और उनका नया लुक देख हर कोई खुश हो गया।

इन तस्वीरों में वह काला चश्मा, जैकेट और गले में चेन पहनकर नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक तस्वीर शेयर कहा, "यदि आप बिल्कुल नहीं सोए हैं तो 'गुड मॉर्निंग' वैकल्पिक है।" शास्त्री ने फिर एक और फोटो पोस्ट की जिसमें उन्होंने लिखा, "मेरा परिवार मुंबई में रहता है और मैं इस पल में रहता हूं।"

‘Good mornings’ are optional if you haven’t slept at all. pic.twitter.com/4OhSYEg3Ln — Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) May 20, 2022

यह भी पढ़ें- IND vs SA : टी20 सीरीज के लिए वसीम जाफर ने चुनी टीम, उमरान को इसलिए किया बाहर

शास्त्री यहीं नहीं रूके। इसके कुछ घंटे बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया, जिसमें वह एक बुजुर्ग महिला के साथ गुलाबी कोट में नजर आ रहे हैं। 2014 में रवि शास्त्री को आठ महीने के लिए भारतीय टीम के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। वह फिर 2017 में मुख्य कोच के रूप में शामिल हुए और 16 अगस्त 2019 को फिर से चुने गए।

My family lives in Mumbai and I live in the moment. pic.twitter.com/22BBncYoDL — Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) May 20, 2022

रवि शास्त्री के मार्गदर्शन में भारत ने 43 में से 25 टेस्ट जीते हैं और 13 हारे हैं। 5 मैच ड्रॉ पर समाप्त हुए। 76 वनडे मैचों में से, शास्त्री के नाम कोच के रूप में 51 जीत, 22 हार, 65 जीत, 43 जीत और 18 हार हैं। 70 साल बाद भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीती और ऐसा करने वाली पहली एशियाई टीम बनी। 40 महीने तक भारतीय टीम टेस्ट क्रिकेट में टॉप पर रही। फैंस ने साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में सीमित ओवरों की सीरीज जीतने का मजा लिया।

You’re in her DMs. She’s on my VIP guestlist. pic.twitter.com/eJTzoVKMz3 — Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) May 20, 2022

Oneindia की ब्रेकिंग न्यूज़ पाने के लिए . पाएं न्यूज़ अपडेट्स पूरे दिन. Allow Notifications

English summary Former Indian coach Ravi Shastri seen in new look, shared photos

Story first published: Friday, May 20, 2022, 16:36 [IST]