'भारत छोड़कर आयरलैंड के लिए खेलना शुरू कर दो', पृथ्वी शॉ को नजरअंदाज किए जाने पर भड़के फैंस

India vs Sri Lanka, Prithvi Shaw: भारतीय युवा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ की तुलना वीरेंद्र सहवाग से की जाती रही है। पृथ्वी शॉ का खेलने का अंदाज वीरू की तरह रहा है।

India vs Sri Lanka, Prithvi Shaw: श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। वनडे और टी-20 के खिलाफ सीरीज के लिए दो अलग-अलग टीमों का ऐलान हुआ है। टी-20 की कप्तानी हार्दिक पंड्या करते नजर आएंगे, तो वहीं वनडे सीरीज के लिए रोहित शर्मा की वापसी हुई है। रोहित शर्मा बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के दूसरे वनडे में चोटिल होकर टीम से बाहर हो गए थे।

पृथ्वी शॉ को फिर किया गया नजरअंदाज

भारतीय टीम के युवा सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ एक बार फिर टीम में अपनी जगह बनाने में नाकाम रहे हैं। भारत में होने वाली श्रीलंका के खिलाफ टी-20 और वनडे सीरीज के लिए उन्हें नहीं चुना गया है। घरेलू टूर्नामेंट में पृथ्वी के बल्ले से लगातार रन निकल रहे हैं। इतना ही नहीं आईपीएल में भी अपने प्रदर्शन से पृथ्वी शॉ ने फैंस को खासा प्रभावित किया है। इसके बावजूद भी वह टीम में अपनी जगह बना पाने में असमर्थ रहे हैं।

Wat the sin Prithvi shaw has done for not getting into the team for this long time now, He had that immense potential to give explosive starts in limited over formats like viru did once#PrithviShaw #INDvsSL #sanjusamson pic.twitter.com/I6BGYkNiIZ — Rahul (@Rahulda04798151) December 27, 2022

पृथ्वी शॉ को बीसीसीआई ने दिया झटका

बांग्लादेश के खिलाफ टीम में नाम नहीं आने के बाद उम्मीद थी कि श्रीलंका के खिलाफ उन्हें चांस दिया जाएगा। मगर ऐसा ना हो सका, श्रीलंका के खिलाफ बीसीसीआई ने 16 सदस्यीय टीम इंडिया की घोषणा कर दी है। इसमें कई युवा खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। जो टीम इंडिया के लिए अपना पहला मैच खेल सकते हैं। शिवम मावी और मुकेश कुमार पर फैंस की नजरें बनी हुई है।

@klrahul as wk 🤣🤣 if he fails as wk no surprise he will bowl also 🤣🤣

History repeat itself, when #RahulDravid was WK in Dada's team🤣🤣

Badluck @PrithviShaw @BCCI will give 100 chance to @ShubmanGill but not 10 chance to you. pic.twitter.com/EvmXFFu5Al — Alpesh Furiya (@AlpeshFuriya) December 28, 2022

Prithvi Shaw ko kyo nhi liya — Samar Rajput (@samarbna) December 28, 2022

Why no Prithvi Shaw still if the selectors want to completely revamp the T20 side? He's better than Gill in the T20 format. — Parth Patel (@ParthPa68084530) December 28, 2022

बीसीसीआई पर फूटा फैंस का गुस्सा

पृथ्वी शॉ को बार-बार नजरअंदाज किए जाने से फैंस भी काफी निराश हैं। वह लगातार सोशल मीडिया के जरिए बीसीसीआई पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। पहले भी कई बार चयनकर्ताओं ने पृथ्वी शॉ को इग्नोर करने का काम किया है। भारत के लिए पृथ्वी शॉ ने अभी तक कुल 5 टेस्ट, 6 वनडे और 1 टी20 इंटरनेशनल मैच खेला है। वह टी-20 के बेहतरीन बल्लेबाज माने जाते हैं। फैंस उनकी वापसी को लेकर उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन फैंस को इसके लिए और इंतजार करना पड़ सकता है।

