रणजी ट्रॉफी फाइनल में भी फैंस के सिर चढ़ा आईपीएल का बुखार... खूब लगे RCB… RCB… के नारे

मैच के अंतिम दिन एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में फैंस ने जमकर RCB... RCB... के नारे लगाए। आप सोच रहे होंगे कि मुकाबला तो मुंबई और मध्य प्रदेश के बीच खेला जा रहा था, फिर ये RCB बीच में कहां ये टपक पड़ी। दरअसल, ये नारे फैंस ने रजत पाटीदार (Rajat Patidar) के लिए लगाए। पाटीदार मध्य प्रदेश की टीम का हिस्सा थे और जब वह चौथी पारी में बल्लेबाजी के लिए आए तो फैंस ने RCB के नारे लगाकर उनका स्वागत किया। रजत पाटीदार आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) की ओर से खेलते हैं।

The Chinnaswamy crowd certainly knows how to cheer for their own. Rajat Patidar walks out at no.5 and the crowd goes berserk. Chants of RCB followed by 'Patidar Bhai'.#MPvsMUM #RanjiTrophy pic.twitter.com/RogctWvZjT