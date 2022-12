'भारत वर्ल्ड कप जीतेगा, रोहित-राहुल को करना होगा ये काम', ब्रेट ली ने ढूंढा भविष्य का सुपरस्टार

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने भविष्य के सुपरस्टार के तौर पर ऐसे खिलाड़ी का नाम लिया है जो वर्ल्ड कप जिताएगा और उसके लिए रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ को भी अहम भूमिका निभानी होगी।

एक और विश्व कप में हार के बाद भारतीय क्रिकेट टीम का आईसीसी ट्रॉफी जीतने का इंतजार और बढ़ गया है। अंतिम आईसीसी ट्रॉफी 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी के तौर पर आई थी। तब से लेकर अब तक विराट कोहली आज ग्लोबल सुपरस्टार बन चुके हैं। जसप्रीत बुमराह भारत के सबसे बड़े तेज गेंदबाज के तौर पर उभरे हैं, महेंद्र सिंह धोनी रिटायरमेंट ले चुके हैं, राहुल द्रविड़ कोच और रोहित शर्मा कप्तान बन चुके हैं। इतने सारे बदलाव हो चुके हैं लेकिन विश्वकप या आईसीसी ट्रॉफी का सूखा लगातार जारी है।

