गिनीज बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में IPL का नाम दर्ज, फाइनल में आए T20 इतिहास के सबसे ज्यादा दर्शक

Cricket

oi-Naveen Sharma

दुनिया की बेस्ट लीग आईपीएल ने एक और बड़ा धमाका किया है। साल 2022 में इस मेगा इवेंट के फाइनल में दर्शकों की अनुपस्थिति ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। दुनिया में अब तक खेले गए सभी टी20 मैचों में सबसे ज्यादा दर्शक इस मैच में आए। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और फ्रेंचाइजी लीग के किसी भी टी20 मुकाबले में इतनी भारी तादाद में दर्शकों को स्टेडियम में नहीं देखा गया। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड का साक्षी बना। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को गिनीज बुक में शामिल किया गया है। बीसीसीआई को गिनीज बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तरफ से सम्मानित किया गया है। भारतीय क्रिकेट के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है।

बीसीसीआई ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इस बारे में जानकारी दी। बोर्ड ने अपने ट्वीट में लिखा कि हम सभी के लिए यह गर्व का क्षण है क्योंकि भारत ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यह सम्मान फैन्स के जुनून और अटूट समर्थन की वजह से मिला है। हम आईपीएल और मोटेरा स्टेडियम को बधाई देते हैं।

1 लाख से ज्यादा दर्शक मैच देखने आए थे

अहमदाबाद में पुराने स्टेडियम की जगह बनाए गए नए मोटेरा स्टेडियम की दर्शक क्षमता 1 लाख 10 हजार से भी ज्यादा है। आईपीएल 2022 में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच फाइनल मैच खेला गया था। इसमें 101556 दर्शक आए थे। वर्ल्ड क्रिकेट में कहीं भी इतने दर्शक अन्य टी20 मैच में नहीं आए। यही कारण है कि यह मुकाबला गिनीज बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल कर लिया गया।

A proud moment for everyone as India creates the Guinness World Record. This one is for all our fans for their unmatched passion and unwavering support. Congratulations to @GCAMotera and @IPL pic.twitter.com/PPhalj4yjI