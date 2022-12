BAN vs IND: मैच जिताऊ पारी खेलने के सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुए अश्विन, सहवाग ने शेयर किया फनी मीम

Cricket

oi-Kapil Tiwari

ढाका टेस्ट मैच में भारत ने बांग्लादेश को 3 विकेट से हराकर दो टेस्ट मैचों की सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया है। यह चौथा मौका है, जब भारत ने बांग्लादेश का टेस्ट सीरीज में क्लीन स्विप किया है। हालांकि भारत की बांग्लादेश पर यह जीत संघर्षपूर्ण रही। सिर्फ 145रन के लक्ष्य का पीछा कर रही भारतीय टीम ने 7 विकेट खोकर इस लक्ष्य को हासिल किया। श्रेयस अय्यर और रविचंद्रन अश्विन के बीच हुई अर्द्धशतकीय साझेदारी की बदौलत ही भारत को यह जीत मिल सकी।

अश्विन और अय्यर की साझेदारी ने जिताया मैच

टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत ने जयदेव उनादकट, ऋषभ पंत और अक्षर पटेल के विकेट गंवाए, लेकिन आखिर में आर अश्विन और अय्यर के बीच 71 रनों की साझेदारी हुई, जिसकी बदौलत भारत ने यह टेस्ट मैच 3 विकेट से जीत लिया। अक्षर पटेल ने 69 गेंदों में 34 रन की पारी खेली। वहीं उनादकट 13 और ऋषभ पंत 9 रन बनाकर आउट हुए। आर अश्विन ने 62 गेंदों में 42 रन की नाबाद पारी खेली। वहीं श्रेयस अय्यर ने 46 गेंदों में 29 रन बनाए। अश्विन ने अपनी पारी में 4 चौके और एक छक्का जड़ा।

सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुए अश्विन

भारत की जीत में अहम योगदान देने के लिए आर अश्विन को मैन ऑफ दे मैच चुना गया। आपको बता दें कि अश्विन ने अपनी इस पारी के जरिए टेस्ट मैच में 3000 रन भी पूरे कर लिए। टेस्ट मैच में अश्विन के नाम 400 विकेट भी हैं। सोशल मीडिया पर भी अश्विन ट्रेंड होना शुरू हो गए हैं। अश्विन की पारी को लेकर फैंस के जबरदस्त रिएक्शन आ रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी अश्विन को लेकर एक फनी मीम शेयर किया है और कहा है कि उनकी पारी अमेजिंग थी और अय्यर के साथ उनकी साझेदारी वंडरफुल थी। सूर्यकुमार यादव ने भी अश्विन की पारी को सराहा है।

अश्विन को लेकर सोशल मीडिया पर आ रहे रिएक्शन पर एक नजर

The scientist did it. Somehow got this one. Brilliant innings from Ashwin and wonderful partnership with Shreyas Iyer. pic.twitter.com/TGBn29M7Cg — Virender Sehwag (@virendersehwag) December 25, 2022

Displaying class under pressure 💯

Take a bow @ashwinravi99 @ShreyasIyer15 🙌 — Surya Kumar Yadav (@surya_14kumar) December 25, 2022

3000+ runs & 400+ wickets in Test cricket: One & only Ravichandran Ashwin. The man, The Myth, The Legend. pic.twitter.com/GPImG7ooIh — Johns. (@CricCrazyJohns) December 25, 2022

6,2,0,0,4,4 by Ashwin and won it for India, what an incredible batting by one of the great of Test cricket. pic.twitter.com/iQ6v8EKlXU — Johns. (@CricCrazyJohns) December 25, 2022

Magnificent from Ashwin and Shreyas. Proper test match batting from these two. The batter in Ashwin is invaluable and classy — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) December 25, 2022

Secretly I wanted siraj celebrating from the other end. But what a win, Ashwin and Shreyas were just brilliant. Under pressure, they came through beautifully. #BANvIND — Abhinav Mukund (@mukundabhinav) December 25, 2022

Fin-ASH-er 👊🏽 Things looked tough for 🇮🇳 at 74/7, until Ashwin and Shreyas stitched a key partnership to seal the series 2️⃣-0️⃣ 👊🏽 🇮🇳 remain unbeaten against 🇧🇩 in Test matches 😍#BANvIND pic.twitter.com/TRtcGRQSG4 — SunRisers Hyderabad (@SunRisers) December 25, 2022

T20 Worldcup 2022 last ball vs pakistan & this innings from @ashwinravi99 ❤️❤️#INDvsBAN pic.twitter.com/KMNC0CfFUe — RAJA DK (@rajaduraikannan) December 25, 2022

