सबसे बड़े सवाल का जवाब, कोहली ने खुद बताया, उनके खेल में क्या कमी आई, जो वो ब्रेक पर गए

Cricket

oi-Antriksh

नई दिल्ली, 27 अगस्त: पाकिस्तान के खिलाफ भारत के बहुप्रतीक्षित मुकाबले पहले, भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने इस बारे में खुल कर बात की है कि उनको अपने खेल में क्या कमी महसूस हुई। कोहली क्रिकेट से डेढ़ महीने के लंबे ब्रेक के बाद वापसी कर रहे हैं क्योंकि उनकी फॉर्म काफी खराब चल रही थी। अब शनिवार को वह 2019 के बाद से अपना पहला अंतरराष्ट्रीय शतक बनाने की कोशिश फिर से शुरू करेंगे।

कोहली ने आखिरी बार 17 जुलाई को इंग्लैंड में एक अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था। (कवर फोटो सौजन्य- बीसीसीआई/स्क्रीनशॉट)

10 साल की तरस मिटाई, 'सरहद' लांघकर रोहित ने जाली से ही लगा लिया पाकिस्तानी फैन को गले

English summary

Asia Cup 2022: Virat Kohli himself reveals what was he lacking that he had to go for a break