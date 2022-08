एशिया कप में इस खिलाड़ी को जगह नहीं देने से भड़के फैंस, कहा- सेलेक्टर्स की गलती कहीं न बन जाए हार का कारण

Cricket

नई दिल्ली, 9 अगस्त। Asia Cup 2022: एशिया कप 2022 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सीनियर चयन समिति ने एशिया कप के लिए 15 खिलाड़ियों का चयन किया है। रोहित शर्मा की कप्तानी और केएल राहुल की उपकप्तानी में टीम की कोशिश एशिया कप पर कब्जा जमाने की होगी। इस सीरीज के लिए भारतीय टीम में विराट कोहली और केएल राहुल की वापसी हुई है। भारतीय टीम इस बड़े टूर्नामेंट में अपना पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी, जिसको लेकर अभी से ही चर्चाओं का माहौल गर्म है।

