लॉर्ड्स में विवादित रन आउट के बाद शार्लेट डीन ने खाई अब से क्रीज ना छोड़ने की कसम

नई दिल्ली, 27 सितंबर: इंग्लैंड की हरफनमौला खिलाड़ी शार्लेट डीन ने कहा कि हरमनप्रीत कौर की भारतीय महिला क्रिकेट के खिलाफ विवाद के बावजूद वे लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेलने के लिए सम्मानित महसूस कर रही हैं।

वनडे सीरीज के तीसरे और अंतिम मैच में, डीन को विवादास्पद रूप से दीप्ति शर्मा द्वारा नॉन-स्ट्राइकर एंड पर रन आउट किया गया था, जब इंग्लैंड को जीत के लिए 17 रनों की आवश्यकता थी, और बहुत सारे ओवर बाकी थे।

इंग्लैंड, अंत में, मैच और बाद में सीरीज 0-3 से हार गया। रन आउट होने के बाद डीन ने अब से क्रीज नहीं छोड़ने की कसम खाई है।

डीन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर लिखा, "गर्मियों का एक दिलचस्प अंत। इंग्लैंड के रंगों में लॉर्ड्स में खेलना सम्मान की बात है। मुझे लगता है कि मैं अब से अपनी क्रीज पर रहूंगी।"

इससे पहले, दीप्ति ने कहा कि भारत ने आउट करने से पहले डीन को कई बार चेतावनी दी थी।

हालांकि, डीन ने कहा कि उन्हें कोई चेतावनी नहीं दी गई थी। इंग्लैंड के कप्तान हीथर नाइट ने कहा कि भारत को क्रिकेट के घर में उस आउट को सही ठहराने के लिए झूठ बोलने की जरूरत महसूस नहीं करनी चाहिए।

डीन पिछले एकदिवसीय मैच में 47 रन पर बल्लेबाजी कर रही थीं और इंग्लैंड को जीत की ओर ले जा रही थीं। यहां तक कि रन आउट होने से पहले वह फ्रेया डेविस के साथ आखिरी विकेट के लिए 35 रन की साझेदारी में भी शामिल थीं।

बाद में, जब डीन आउट हो गईं तो डेविस ने उन्हें सांत्वना दी फिर डीन की आंखों में आंसू आ गए। डीन ने तीन मैचों में 54 की औसत से 108 रन बनाए। इसके अलावा, उन्होंने तीन विकेट भी लिए।

अंग्रेजों ने भारतीय टीम के प्रति गुस्सा निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और भारतीयों ने बदले में बखूबी पलटवार भी किया है।

