PAK vs AFG: मैच खत्म होने के बाद आपस में भिड़े पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दर्शक, फेंकी गईं कुर्सियां

oi-Kapil Tiwari

दुबई, सितंबर 08। एशिया कप 2022 के सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का मुकाबला इस पूरे टूर्नामेंट का सबसे यादगार मैच बन गया है। इस मुकाबले में गेंद और बल्ले के साथ-साथ दोनों टीम के खिलाड़ियों के बीच हुई नोंकझोंक ने मैच का रोमांच बढ़ा दिया था। पाकिस्तान के नसीम शाह ने आखिरी ओवर में दो छक्के जड़कर अपनी टीम को मैच जीता दिया, लेकिन मैच खत्म होने के बाद स्टेडियम में जो दंगल शुरू हुआ उसने हर किसी को हैरान कर दिया।

This is not the first time these Afghan supporters have behaved in such a disgraceful manner after losing against Pakistan. Shameful Act #PakvsAfg pic.twitter.com/B4i2iCF3kb