VIDEO: 'सरकार आई तो संभल आप छोड़ दोगे या हम...', चालान कटने पर पुलिस से बोला शख्स, फिर मांगी माफी

oi-Vinay Saxena

संभल, 16 जनवरी: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों का शंखनाद हो चुका है। चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है। माहौल गर्म है। इस बीच संभल जिले से एक बेहद हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। इस वीडियो में बाइक सवार एक शख्स चालान काटे जाने से नाराज होकर पुलिसकर्मी को खुलेआम धमकी देता हुए नजर आ रहा है। युवक का नाम मोहम्मद अशरफ बताया जा रहा है। पुलिसकर्मियों को धमकाते हुए अशरफ कहता है, 'जितना बड़ा चालान काटना है काट लो। अभी तुम लोग मनमानी कर रहे हो, लेकिन जब हमारी सरकार आएगी तो वक्त बताएगा। संभल में या तो हम नहीं रहेंगे या फिर तुम नहीं रहोगे। यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैल गया।

"यह तो वक़्त बताएगा जब सरकार आएगी" . In a viral video, a local from Sambhal of Uttar Pradesh openly threatens a police official on duty. @Uppolice must look into it and take strict actions pic.twitter.com/dCmO0IH6BS