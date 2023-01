MP: यह पुलिस तो जुआरी निकली! दो आरक्षक घर में चलाते थे जुआ फड़

सागर में चांदी कांड के बाद एक बार फिर पुलिस की वर्दी पर दाग लगा है। जिले के बंडा थाने में पदस्थ दो आरक्षक आरक्षक प्रवीण जाट और देवेंद्र सिंह द्वारा अपने किराये के घर में जुआ फड़ संचालित करते थे। दोनों को निलंबित कर दिया

Gambler Police: मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक बार फिर वर्दी पर दाग लगा है। बंडा थाने में पदस्थ आरक्षक प्रवीण जाट और देवेंद्र सिंह शहर की संजय नगर कालोनी में मकान किराये से लेकर उसमें लंबे समय से जुआ फड़ चला रहे थे। मुखबिर की सूचना पर जब पुलिस ने छापामार कार्रवाई कर 10 जुआरियों को पकड़ा और मकान मालिक को तलब किया तो उसने टीआई नवल आर्य को बताया कि मेरा घर तो आपके ही पुलिसकर्मी प्रवीण और देवेंद्र किराये से लेकर रह रहे हैं, तब मामले का खुलासा हुआ।

थाना प्रभारी नवल आर्य ने सूचना के बाद दलबल लेकर संजय नगर कालोनी में एक तीन मंजिला घर में छापामारकर 10 जुआरियों को ताशपत्ती, नकदी सहित गिरफ्तार किया था। कार्रवाई के दौरान पता चला कि यह घर तो उनके ही आरक्षक प्रवीण जाट और देवेंद्र सिंह किराये पर लिए हैं। दोनों इसी घर में रहते हैं। टीआई ने एसडीओपी शिखा सोनी सहित एसपी व डीआईजी तरुण नायक को इसकी जानकारी दी थी। जांच प्रतिवेदन के बाद एसपी ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरक्षकों को तत्काल प्रभाव निलंबित कर दिया है। इसके अलावा आरक्षकों पर विभागीय जांच बैठा दी गई है। जांच एसडीओपी​ शिखा सोनी को सौंपी गई है।

यह है पूरा मामला

पुलिस से मिली जानकारी अनुसार बंडा थाना प्रभारी नवल आर्य द्वारा मुखबिर की सूचना पर संजय कॉलोनी में अनिल राय के मकान में जुआ फड़ पर रात में मकान पर दबिश दी थी। कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने मौके से 10 जुआरियों को जुआ खेलते और ताश के पत्तों पर हार-जीत का दाव लगाते हुए रंगेहाथ पकड़ा था। मामले की जांच के दौरान सामने आया कि उक्त मकान में किराए से बंडा थाने में पदस्थ आरक्षक प्रवीण जाट और देवेंद्र सिंह रहते हैं, लेकिन दोनों आरक्षकों ने कभी भी जुआ फड़ के संबंध में सूचना नहीं दी और न ही कार्रवाई की। आरक्षकों की मिलीभगत से जुआ फड़ संचालित होने के संदेह पर थाना प्रभारी आर्य ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी। जिस पर कार्रवाई करते हुए दोनों आरक्षकों को तत्काल लाइन अटैच किया गया था।

एडिशनल एसपी विक्रम सिंह कुशवाहा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जिस मकान में जुआ फड़ पकड़ा गया था। उसमें ही आरक्षक प्रवीण जाट और देवेंद्र सिंह किराए से रहते थे। मामले में उनकी संलिप्तता के संदेह में दोनों आरक्षकों को निलंबित किया गया है। दोनों आरक्षकों के खिलाफ विभागीय जांच की जा रही है। जांच बंडा एसडीओपी शिखा सोनी को सौंपी गई है।

