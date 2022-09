आखिर क्यों सचिन पायलट को पसंद नहीं करते अशोक गहलोत?

Rajasthan

oi-Ankur Singh

जयपुर, 27 सितंबर। राजस्थान कांग्रेस में पिछले कुछ दिनों में सियासी ड्रामा चल रहा है। जिस तरह से आलाकमान के खिलाफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोर्चा खोल दिया है उसने पार्टी की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। हालांकि अशोक गहलोत इस बात से इनकार कर रहे हैं कि विधायकों की बगावत से उनका कोई लेना-देना नहीं है, विधायक मेरे नियंत्रण में नहीं है लेकिन बावजूद इसके यह स्पष्ट है कि इस पूरे सियासी ड्रामा के पीछे अशोक गहलोत पर्दे के पीछे से अपने पत्ते चल रहे हैं।

English summary

Why Ashok Gehlot does not like Sachin Pilot and want to keep the power with him.