Rajasthan: आज से दो दिन के राजस्थान दौरे पर राहुल गांधी, किसान रैली को करेंगे संबोधित

Rahul Gandhi's TWO day visit to Rajasthan to commence from today, Read Details here: जयपुर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से दो दिन के राजस्थान दौरे पर रहेंगे, इस दौरान वो किसान पंचायत को भी संबोधित करेंगे। मालूम हो कि राहुल गांधी लगातार कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा रहे हैं, ऐसे में राहुल गांधी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है लेकिन राजस्थान दौरे से पहले वो आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे।

Today Rahul Gandhi will be in Rajasthan too and he will address two farmers rallies. here is details.