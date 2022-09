ओवैसी बोले- Gyanvapi Verdict 1991 के कानून के खिलाफ है, अदालत का फैसला झटका !

जयपुर, 14 सितंबर : वाराणसी कोर्ट का Gyanvapi Verdict सुर्खियों में है। निचली अदालत ने कहा है कि याचिका सुनवाई योग्य है। हिंदू पक्ष इसे अपनी जीत बता रहा है। अब AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "यह निर्णय एक झटका है और पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के खिलाफ है। यह आगे ऐसे मामलों को खोलेगा और अस्थिरता पैदा कर सकता है।

राजस्थान विधानसभा चुनाव में AIMIM

बकौल ओवैसी यूपी सरकार ने मुसलमानों के पास संपत्ति का आदान-प्रदान किया है। राजस्थान विधानसभा में संभावनाओं को तलाशने के प्रयास पर ओवैसी ने कहा, प्रतिस्पर्धा हमेशा रहेगी और हम इसे जीतने के लिए यहां हैं... हम राज्य में अपनी पार्टी के काम का आकलन करेंगे, राजस्थान चुनाव के लिए फीडबैक लेंगे। महिला उम्मीदवारों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, वे देश की आधी आबादी बनाती हैं।

#WATCH | Rajasthan: Speaking on the #GyanvapiVerdict, AIMIM chief Asaduddin Owaisi says, "This judgement is a setback & is against the Places of Worship Act, 1991. It'll open up further such affairs & may create destabilizing effects... UP govt exchanged properties with Muslims." pic.twitter.com/9PdZVjnUYL — ANI (@ANI) September 14, 2022

हिजाब विवाद पर कमेंट

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हिजाब मुसलमानों के लिए एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है और संस्कृति का हमारा अधिकार है। अगर सरकारी स्कूल अन्य धार्मिक प्रतीकों की अनुमति दे रहे हैं, तो ऐसा क्यों नहीं। यह महिलाओं का भी अधिकार है। महिला दिमाग से नहीं सिर पर कपड़ा पहनती है।

Rajasthan | Competition will always exist & we are here to win it... We will assess our party's work in state, take feedback for the Rajasthan elections. Women candidates will be given equal representation, they make half the population of country: AIMIM Chief Assaduddin Owaisi pic.twitter.com/9iujAd9OV8 — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) September 14, 2022

क्या है वाराणसी कोर्ट का फैसला

बता दें कि सोमवार को ज्ञानवापी मस्जिद मामले में याचिकाकर्ता सोहन लाल आर्य ने अदालत के फैसले के बाद कहा, यह हिंदू समुदाय की जीत है। अगली सुनवाई 22 सितंबर को है। उन्होंने कहा कोर्ट का फैसला ज्ञानवापी मंदिर की आधारशिला है। याचिकाकर्ता सोहन लाल आर्य ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की।

Rajasthan | Hijab is an essential religious practice for Muslims & is our right to culture. If govt schools are allowing other religious symbols, why not this. This is also a right of the women. A woman wears a cloth on her head not on her mind: AIMIM Chief Assaduddin Owaisi pic.twitter.com/TZFx5WnLaa — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) September 14, 2022

