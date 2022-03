सीएम गहलोत ने कांग्रेस की हार के बताए ये 3 कारण, कहा- पंजाब में आंतरिक संघर्ष के कारण पिछड़ गए हम

Rajasthan

oi-Mukesh Pandey

नई दिल्ली, 13 मार्च। यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के अधिकतर उम्मीदवारों की जमानत जब्त गई। पार्टी की वोट हिस्सेदारी वोट हिस्सेदारी सिमट कर 2.33 प्रतिशत हो गई। ऐसे में कांग्रेसी दिग्गज अब अगल- अलग तरीके से कांग्रेस की हार का तर्क दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव व राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gahlot) अपनी पार्टी के हार के कारण बताए हैं। उन्होंने पार्टी की अंतर्कलह को भी कांग्रेस की हार का एक कारण माना है। गहलोत ने कहा है कि भाजपा ने कांग्रेस को मुस्लिम पार्टी के रूप में प्रचारित किया। बीजेपी ने चुनाव में ध्रुवीकरण की राजनीति की, जिसका उसे फायदा हुआ। राजस्थान के सीएम ने पंजाब में कांग्रेस की हार का अलग कारण बताया है।

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों ने एक बार फिर कांग्रेस के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर दिया है। पंजाब में पार्टी ने जहां सत्ता गंवाई तो वहीं उत्तराखंड में भाजपा ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाकर कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उत्तराखंड से कांग्रेस को बहुत आशा थी लेकिन यहां भी सत्ता हाथ नहीं आई। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने इतने बुरे दिन कभी नहीं देखे थे। जहां 403 विधानसभा क्षेत्र वाले राज्य के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के अधिकतर प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई। उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में एक उच्च-स्तरीय प्रचार अभियान के बावजूद कांग्रेस को निराशा हाथ लगी। करारी हार के बाद पार्टी हाईकमान को अब संगठन के विखरने का डर है। ऐसे में कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक हो रही है। बैठक में हार के कारणों की समीक्षा और आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी।

In 2017, Congress was united & we won. After Channi became the CM the environment was conducive too but it was our mistake that due to internal conflict we lost Assembly elections in Punjab: Rajasthan CM & Congress leader Ashok Gehlot