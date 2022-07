बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र पर बरसे पायलट, कहा- 'आमजन की जेब पर भाजपा ने डाला डाका, जनता माफ नहीं करेगी'

Rajasthan

oi-Ankur Sharma

जयपुर, 08 जुलाई। बढ़ती महंगाई को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस के लोकप्रिय नेता सचिन पायलट ने मोदी सरकार को खरी-खरी सुनाई है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से केंद्र सरकार आम जन की जेब पर डाका डाल रही है, उसके लिए जनता कभी भी उन्हें माफ नहीं करने वाली है। दरअसल राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का गुस्सा एलपीजी गैस के दाम बढ़ने पर फूटा है। मालूम हो कि 6 जुलाई को घरेलू एलपीजी सिलेंडर (LPG New Rate) के दाम में 50 रुपये का इजाफा हुआ है।

उन्होंने इस बारे में दो ट्वीट किया है, जिसमें से पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि ' केंद्र सरकार के कुशासन में जनता के लिए कठिनाइयां बढ़ती जा रही हैं।रसोई गैस के दाम में हो रही अनियंत्रित वृद्धि के साथ आटा, दाल, चावल जैसी आवश्यक खाद्य सामग्री को GST के दायरे में लाने की योजना से केंद्र सरकार ने लोगों विशेषकर गरीब व मध्यम वर्ग का निवाला छीनने का घोर पाप किया है।'

जबकि दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि 'लघु-मध्यम व्यापारियों पर GST व जनता पर महंगाई का बोझ डालकर केंद्र सरकार उन्हें प्रताड़ित कर रही है। रोटी, कपड़ा व मकान हर व्यक्ति की बुनियादी जरूरत एवं अधिकार है, परंतु जिस प्रकार आमजन की जेब पर डाका डालकर इस बुनियाद को कमजोर किया जा रहा है, उसके लिए देश भाजपा को माफ नहीं करेगा। '

इससे पहले उन्होंने अग्निपथ योजना के खिलाफ भी बीजेपी पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि 'भाजपा सरकार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे न किसी की सुनेंगे, न समझेंगे बस अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे। सरकार को समझना होगा कि फौज में सिर्फ नौकरी करने के लिए युवा नहीं जाते हैं।'

