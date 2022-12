भारत जोड़ो यात्रा पर कोरोना का संकट? CM भूपेश का केंद्र से सवाल-कोरोनाकाल में चुनाव क्यों हुए ?

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा है कि कोरोनाकाल में विधानसभा चुनाव क्यों हुए थे? उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का नया तरीका खोज रही है।

Raipur

oi-Dhirendra Giri Goswami

Bharat Jodo Yatra: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर "भारत जोड़ो यात्रा" के दौरान कोरोना रोकथाम के लिए जरुरी प्रोटोकॉल के नियमो के पालन करने की नसीहत दी ,तो कांग्रेस भाजपा पर भड़क उठी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मामले ओर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि केन्द्र सरकार भारत जोड़ो यात्रा रोकने के लिए एक नया बहाना खोज रही है।

They're looking for new ways to stop yatra. If COVID spreads in country, Yatra will be impacted. But if it is not the case now, why are they looking for new excuses? When there was Corona, you held polls in WB, Assam & UP. Now you're making excuses to stop yatra?: Chhattisgarh CM https://t.co/uRlryoyV65 pic.twitter.com/neGxoLS6oP