रेलवे के फैसले से उड़ी नींद तो पीएम मोदी से की लोगों ने शिकायत

नई दिल्लीः अगर आप रेल में सफर करने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए है। अब रेल में सोने का समय बदल गया है। रेलवे ने ट्रेन में सोने के समय को आधिकारिक तौर पर कम कर दिया है। रेलवे द्वारा 31 अगस्त को जारी किए गए परिपत्र के मुताबिक अब आरक्षित कोच में निचली बर्थ पर यात्री केवल रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ही सो सकेंगे।

बता दें पहले ये आधिकारिक समय रात 9 बजे से सुबह 6 बजे के बीच था। रेलवे ने कहा है, 'आरक्षित डिब्बों में रात 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक सोने के लिए और बाकी की अवधि यात्रियों के बैठने के लिए होती है।'

रेलवे द्वारा जारी किए गए परिपत्र में यात्रियों से बीमार लोगों, विकलांग और गर्भवती महिलाओं के साथ सहयोग करने का आग्रह किया गया है। लेकिन रेलवे के इस नए फरमान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है।

The rule is because Any time bjp train may drill so passengers cannot sleep good caution 😀 — waseem pasha (@0202Waseem) September 17, 2017

No matter the Department of Railway keeps sleeping all the time but Passengers should not sleep....!

New India forming — imran (@1mranhaq) September 17, 2017

If train reaches late by 5 to 6 hrs in early morning, which often happens, then what this passenger will do..will wait for 10 pm? — navin kumar singh (@navinjsr) September 17, 2017

What if any old age person wants to relax for a while during day time — r sudha (@rsudha131) September 17, 2017