कौन हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, जो पंजाब के नए सीएम बनते-बनते चरणजीत सिंह चन्नी से पिछड़ गए

oi-Anjan Kumar Chaudhary

चंडीगढ़, 19 सितंबर: कांग्रेस विधायक सुखजिंदर सिंह रंधावा के पंजाब के अगले मुख्यमंत्री बनने की संभावना फिलहाल खत्म हो गई है। पार्टी ने आखिरकार चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले खबरें थीं कि रंधावा का नाम लगभग फाइनल हो चुका है और कांग्रेस आलाकमान के पास से सिर्फ हरी झंडी मिलने का इंतजार है। इससे पहले वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी को भी पंजाब की कुर्सी संभालने का ऑफर मिला, लेकिन उन्होंने सिख मुख्यमंत्री की वकालत करके अपना पांव पीछे खीच लिया। इनके अलावा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ का नाम भी आगे चल रहा था, लेकिन शायद उनके भी सिख नहीं होने के चलते बात बन नहीं पाई। उधर नवजोत सिंह सिद्धू को इस समय गांधी परिवार में जितना सम्मान मिल रहा है, उससे उनके सीएम बनने की अटकलें सबसे ज्यादा थीं, लेकिन शायद पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की और ज्यादा नाराजगी झेलने का साहस कांग्रेस आलाकमान नहीं दिखा पाया और फिलहाल उनका पत्ता कट गया।

English summary

Charanjit Singh Channi will be the new Chief Minister of Punjab, Congress dismisses speculation of Sukhjinder Singh Randhawa becoming CM by announcing his name