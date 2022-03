कौन हैं अशोक कुमार मित्तल ? LPU के चांसलर, जिन्हें पंजाब से AAP ने बनाया है राज्यसभा उम्मीदवार

Punjab

oi-Anjan Kumar Chaudhary

जालंधर, 21 मार्च: आम आदमी पार्टी ने पंजाब से राज्यसभा की पांच सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं। इनमें से एक नाम है जालंधर स्थित प्राइवेट यूनिवर्सिटी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फाउंडर चांसलर अशोक कुमार मित्तल की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने उनको नामित करते हुए उन्हें एक जाना-माना शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर पेश किया है। आम आदमी पार्टी के 117 सदस्यों वाली पंजाब विधानसभा में कुल 92 विधायक हैं। इसलिए इसमें कोई सवाल नहीं कि आम आदमी पार्टी से नामित होने का मतलब है कि मित्तल की राज्यसभा सदस्यता पक्की हो चुकी है। आइए जानते हैं उनके बारे में।

English summary

Ashok Kumar Mittal, Founder Chancellor of Jalandhar-based Lovely Professional University, has been nominated by the Aam Aadmi Party as Rajya Sabha candidate from Punjab, his business is worth hundreds of crores