पंजाब की जनता को तीन से पांच रुपये में बिजली मिलेगी वह वक़्त दूर नहीं है- नवजोत सिंह सिद्धू

Punjab

oi-Inzamam Wahidi

चंडीगढ़, अगस्त 11, 2021। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू इन दिनों आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुके हैं। पिछले ही दिनों अपने सालाहकार नियुक्त किए और लगातार नई-नई रणनीतियों पर अपने करीबी मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठके भी कर रहे हैं। वहीं आज नवजोत सिंह सिद्धू अपने हल्का के दौरे पर निकले थे। नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर की जनता से रूबरू हुए। उन्हें सम्बोंधित करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि अमृतसर का मेरा रोम-रोम क़र्ज़दार है, यह क़र्ज़ मेरी आने वाली 40 पुष्तें भी पूरा नहीं कर सकती। साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि मेरी जन्म भूमी पटियाला मगर मेरी कर्म भूमी तो अमृतसर है।



पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने विधानसभा हल्के को 42 करोड़ रुपये की सौगात दी। उन्होंने आवास योजना के तहत ए.एस. फार्म में 360 परिवारों को चेक भी बांटे। फोकल प्वॉइंट पहुंचने नवजोत सिंह सिद्धू को देखने लिए काफ़ी भीड़ उमड पड़ी। सुरक्षा के मद्देनज़र उनके गॉर्ड ने उहें घेरे रखा। वहीं कुछ लोग ही उनसे मिल पाए और उनका स्वागत किया।

शिरोमणि अकाली दल संयुक्त अब भीम सेना के सहारे पंजाब के चुनावी रण में करेगी सेंधमारी !

फोकल प्वॉइंट पर उन्होंने सड़कों के काम का शुभारंभ किया। उसके बाद उन्होंने दमूही मंदिर बटाला रोड की तरफ़ रुख किया। वहां मेयर कर्मजीत सिंह रिंटू, नगर निगम कमिश्नर मलविंदर सिंह जग्गी, पार्षद दमनदीप सिंह, पार्षद मोनिका शर्मा ने उनसे मुलाकात की।इस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने दमूही के शिव मंदिर में माथा टेका। मंदिर के अंदर सिक्योरिटी नहीं होने की वजह से कुछ लोगों ने नवजोत सिंह सिद्धू के साथ सेल्फ़ी भी ली। शिव मंदिर में माथा टेकने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू वेरका गुरुघर पहुंचे, वहां नतमस्तक हुए। गुरुघर में बॉडीगॉर्ड नहीं होने की वजह काफ़ी लोगों ने उनसे आसानी से मुलाक़ात की।

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को सलाहकार नियुक्त करते ही मिला बड़ा झटका

एएस फार्म में जनता को सम्बोधित करने से पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने पहले चुनाव के दिन याद किए उन्होंने कहा कि उनका पहला इलेक्शन आरएल भाटिया के खिलाफ था । वह काफ़ी डरे सहमे थे कि चुनाव में क्या होगा। पहली चुनावी रैली उनकी राजासांसी में हुई। काफ़ी लोगों की भीड थी जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। जब वह डरे- सहमे पंडाल में पहुंचे तो वहां करीब 20 हजार लोगों की फौज देख कर हैरान हो गए। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा की यहीं से मेरी जीत की शुरुआत हुई और हर चुनाव में इसी तरह अमृतसर का क़र्ज़ बढ़ता गया। कई लोग कहते हैं की सांसद के चुनावों में करोड़ों रुपये ख़र्च हो जाते हैं। मेरे पांच चुनाव में सिर्फ़ 47 लाख रुपये ही ख़र्च हुए।

पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह जारी, मुख्यमंत्री बदलने की मांग कर सकता है सिद्धू खेमा

वहीं जनता को सम्बोधित करते हुए पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पंजाब की जनता को तीन से पांच रुपये में बिजली मिलेगी वह वक़्त दूर नहीं है। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने शिरोमणि अकाली दल पर निशाना साधते हुए कहा कि अकाली सरकार के बिजली समझौते खत्म किए जाएंगे और पंजाब की जनता को सस्ती बिजली मुहैय्या कराई जाएगी। इसके साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पंजाब में गुरु की बेअदबी करने वालों और युवाओं में चिट्‌टा पहुंचाने वालों पर सख़्त से सख़्त कार्रवाई की जाएगी।

English summary

The people of Punjab will get electricity for three to five rupees, that time is not far- Navjot Singh Sidhu