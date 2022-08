Punjab

चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी (AAP) का कहना है कि, पंजाब में उसकी सत्‍ता आने के बाद से भ्रष्‍टाचारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। इसके लिए आप की सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब का अभियान छेड़ रखा है। पार्टी ने आज एक आधिकारिक बयान में कहा कि, सीएम भगवंत मान की अगुवाई में सरकार ने सिर्फ 5 महीने में 200 से ज्‍यादा आरोपियों को भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तार किया है।

आम आदमी पार्टी (AAP) द्वारा अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ''मिशन करप्‍शन फ्री पंजाब'' शीर्षक से ट्वीट किया गया, जिसमें बताया गया कि, उनकी सरकार के अब तक के कार्यकाल में 135 सरकारी अधिकारियों को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। पार्टी ने बयान में कहा कि, हमारी भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन की मदद लेने के लिए धन्यवाद, लोगों की शिकायत पर 40 एफआईआर दर्ज की गईं, और भ्रष्‍टाचार करने वालों-घूस लेने वालों को पकड़ा गया। पार्टी ने कहा कि, हमारी सरकार में किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा।

सीएम केजरीवाल से मिलने गए मान

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कल अपने दिल्ली दौरे दौरान आप प्रमुख व दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे। उन्‍होंने उनके निवास स्थान की ओर कूच किया। इस मौके पर सी.एम. मान के साथ कैबिनेट के दो अन्य मंत्री मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि सी.एम. मान शिक्षा मंत्री व स्वास्थ्य मंत्री के साथ अरविंद केजरीवाल से मिलने दिल्ली पहुंचे, जहां पर केजरीवाल के निवास स्थान पर उनकी विशेष भेंट हुई। इस दौरान राज्य के हालातों बारे में और अगली रणनीति पर चर्चा हुई।

