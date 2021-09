'सिद्धू को भगवान ही खुश कर सकते हैं.....फुल टाइम कॉमेडी करें अब', कांग्रेस के नेता ऐसे निकाल रहे हैं भड़ास

Punjab

oi-Anjan Kumar Chaudhary

चंडीगढ़, 29 सितंबर: नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब में जिस तरह से कांग्रेस को हिट विकेट किया है, उसकी आशंका शायद कुछ ही कांग्रेसियों को पहले से थी। उनमें से पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी हैं, जो पंजाब के मसले को हैंडल करने के तरीके को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ बिना खुलकर बोले काफी कुछ (अनुभवहीन) कह चुके हैं। सिद्धू की वजह से पंजाब में कांग्रेस पार्टी की जिस तरह से छिछालेदार हो रही है, उससे पार्टी और परिवार के प्रति समर्पित कांग्रेसी नेताओं की खिसियाहट खुलकर जाहिर होने लगी है। कुछ ऐसे भी बागी हैं, जो घुमा-फिरा कर इन सबके लिए सीधे राहुल-प्रियंका के जिम्मेदार होने की ओर इशारा कर रहे हैं। यहां गौर करने वाली बात है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अभी सिर्फ पार्टी की प्रदेश अध्यक्षता छोड़ी है, पार्टी छोड़ने की बात अबतक नहीं की है। लेकिन, फिर भी उनको लेकर पार्टी के अंदर और उससे जुड़े लोगों के जो शब्द बाण चल रहे हैं, वह बहुत ही तीखे मालूम पड़ रहे हैं।

English summary

The manner in which Navjot Singh Sidhu has left the state presidency of Congress in Punjab has got the Gandhi family loyalists in a tizzy