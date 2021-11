पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को 'बड़ा भाई' कहने के विवाद पर क्या बोले नवजोत सिंह सिद्धू

Punjab

चंडीगढ़, 20 नवंबर। पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू शनिवार को पाकिस्तान के करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब पहुंचे। आपको बता दें कि सिद्धू का ये दौरा ऐसे वक्त हुआ है, जब पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व वाले जत्थे से सिद्धू का नाम बाहर कर दिया गया था। चन्नी का ये जत्था भी करतारपुर साहिब पहुंचा था। कहा गया था कि सिद्धू का नाम MHA को नहीं भेजा गया था। 2019 में करतारपुर कॉरिडोर शुरू होने के बाद सिद्धू का ये दूसरा दौरा है।

बीजेपी का सवाल सुनते ही उठ खड़े हुए सिद्धू

करतारपुर साहिब में सिद्धू ने गुरु नानक देव जी के अंतिम विश्राम स्थल पर मत्था टेका और फिर लंगर भी खाया। इसके बाद सिद्धू मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने बीजेपी के उन आरोपों का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को अपना 'बड़ा भाई' कहा है। जब एक मीडियाकर्मी ने सिद्धू से इस विवाद को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा, 'यार बीजेपी चाहे जो मर्जी कहे' और फिर वहां से उठकर चल दिए।

#WATCH | Gurdaspur, Punjab: State Congress chief Navjot Singh Sidhu responds to questions on BJP's allegations of him calling Pakistan PM Imran Khan his 'big brother'. He says, "Let BJP say whatever they want..." pic.twitter.com/QU0mY4Nd1v