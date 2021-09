पंजाब में सिख फैक्टर ने कैसे बनाया और बिगाड़ा कैप्टन अमरिंदर सिंह का खेल ? जानिए

Punjab

oi-Anjan Kumar Chaudhary

चंडीगढ़, 19 सितंबर: पंजाब में हुई पिछली जनगणना के मुताबिक वहां सिखों की आबादी 57.69 % है। जाहिर है कि यहां कोई भी पार्टी की सरकार बने सिखों का समर्थन बहुत ही जरूरी है। पिछले दो दशकों से भी ज्यादा वक्त तक कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां कांग्रेस में सिखों के सबसे प्रभावशाली नेता रहे तो इसके पीछे सिख समाज में उनकी लोकप्रियता ही रही है। पिछले चुनाव में जब कैप्टन के कद को भुनाकर कांग्रेस ने अकाली दल को हटाकर सत्ता पाई तो यह इसलिए संभव हुआ कि कई कारणों से अकाली दल ने समुदाय में अपनी लोकप्रियता खो दी थी और उसकी पकड़ ढीली पड़ी थी। लेकिन, कैप्टन अमरिंदर सिंह को जिस स्थिति में अब मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा है, उसके पीछे भी सिखों की उनसे मायूसी को ही एक बड़ा कारण माना जा रहा है।

Due to the popularity and despair of Captain Amarinder Singh within Sikhs in Punjab, he reached the CM's chair and had to stay away from it