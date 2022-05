पंजाब सरकार के खिलाफ किसानों ने खोला मोर्चा, मोहाली से चंडीगढ़ की ओर रवाना हो रहा है किसानों का जत्था

Punjab

oi-Kapil Tiwari

चंडीगढ़, मई 17। पंजाब सरकार के खिलाफ मोहाली से चंडीगढ़ की ओर किसानों का जत्था लगातार कूच कर रहा है। अपनी अलग-अलग मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की अगुआई में किसानों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। मोहाली के अलग-अलग गांवों से किसान चंडीगढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि किसानों को रोकने के लिए चंडीगढ़ की सीमा पर पंजाब पुलिस का कड़ा पहरा है।

चंडीगढ़-मोहाली बॉर्डर पर डटे किसान

जानकारी के मुताबिक, किसानों ने राज्य सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है। अपनी मांगों को लेकर किसान चंडीगढ़ में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। हालांकि किसानों के जत्थे को चंडीगढ़-मोहाली बॉर्डर पर रोका गया है। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच झड़प भी हुई। सीमा पर बैरिकैडिंग के साथ-साथ वॉटर कैनन भी तैनात की हुई हैं।

#WATCH | Mohali, Punjab | Farmers under the aegis of various farmer unions march towards Chandigarh to protest against the state govt to fulfill their various demands pic.twitter.com/modOZVLGs0