पंजाब: वोट बैंक को साधने के लिए SAD अपना रही अलग-अलग रणनीति, जानिए क्या हैं बादल के वादे ?

Punjab

oi-Inzamam Wahidi

चंडीगढ़, अक्टूबर 20, 2021। पंजाब विधानसभा चुनाव के दिन जैसे-जैसे करीब आरहे हैं वैसे-वैसे शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल अलग-अलग समुदाय के वोट बैंक को साधने के लिए घोषाएं शुरू कर दी हैं। हाल ही में सुखबीर सिंह बादल प्रवासी वोट बैंक को लुभाने के लिए घोषणा की। उन्होंने कहा की कि सत्ता में उनकी सरकार के आने के बाद प्रवासियों यूपी और बिहार से ताल्लुक ऱखने वाले मज़दूरों के खाते में दो हजार रुपये दिए जाएंगे। वहीं उन्होंने लुधियाना हलका साउथ में लोगों को संबोधित करते हुआ कहा कि छठ पूजा के लिए हलका साउथ में एक बड़ा प्रांगण भी तैयार किया जाएगा जहां पर लोग आसानी से छठ पूजा कर सकेंगे।



English summary

Different strategies are being adopted by SAD to cultivate vote bank, know what are the promises of Badal?