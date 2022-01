पंजाब विधानसभा चुनाव: कांग्रेस का नया चुनावी फॉर्मूला, जानिए क्या है 111 के पीछे की सियासी गणित

Punjab

oi-Inzamam Wahidi

चंडीगढ़, 8 जनवरी 2022। चुनाव आयोग की ओर से विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद चुनावी राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई है। पंजाब कांग्रेस अब पूरी तरह से विधानसभा चुनाव की रणनीति तय करने में जुट गई है। अब कांग्रेस ने नया चुनावी फ़ॉर्मूला अपनाया है, इसी के तहत अब पंजाब कांग्रेस चुनावी रणनीति तैयार कर रही है। विधानसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान का पंजाब के मख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इस्तकबाल किया है। उन्होंने चुनाव आयोग के निर्देशों का स्वागत किया है, अभी तक सिर्फ जनता के लिए काम कर रहे थे। अब चुनावों की तैयारियों में जुटेंगे। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि 111 दिनों के लिए मुख्यमंत्री क़ाबिल समझने के लिए पंजाब के लोगों और कांग्रेस का शुक्रगुज़ार हूं।



English summary

Punjab Assembly Elections: Congress has come out with a new electoral formula, know what is the political math behind 111