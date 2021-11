पंजाब: मोहाली से चुनाव लड़ सकती हैं अभिनेत्री सोनिया मान, लेकिन टिकट की दावेदारी पर फंसा पेंच, जानिए क्यों ?

Punjab

oi-Inzamam Wahidi

चंडीगढ़ 18 नवम्बर 2021। पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां ज़ोरों से चल रही है। सियासी पार्टियों ने प्रत्याशियों के नाम की घोषणाएं भी शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में पंजाबी अभिनेत्री सोनिया मान भी चुनावी रण में उतरने की तैयारी कर चुकी हैं। उन्होंने मोहाली से चुनाव लड़ने की ख़्वाहिश का इज़हार किया है। सोनिया मान ने कहा कि ये मोहली की जनता पर निर्भर करता है, अगर मोहाली की जनता चाहती है कि मैं चुनाव लड़ू तो ज़रूर चुनाव लड़ूंगी। उन्होंने चुनाव लड़ने का फ़ैसला तो ले लिया है लेकिन वह किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी इस पर संशय बरक़रार है।



English summary

Sonia Mann can contest the assembly elections from Mohali, but the screw is stuck on the ticket claim, know why?