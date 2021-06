बिहार में अब से ड्यूटी के दौरान फोन इस्तेमाल नहीं करेंगे पुलिसकर्मी, DGP ने जारी किया आदेश

Patna

oi-Prashanth Rai

पटना। बिहार के राज्य पुलिस मुख्यालय ने ड्यूटी के दौरान मोबाइल सहित दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग को लेकर सख्त फैसला लिया है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने माना है कि लॉ एंड ऑर्डर में ड्यूटी के दौरान वीआईपी की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, चौक-चौराहों और पुलिस पोस्ट पर पुलिस अधिकारियों व अन्य पुलिसकर्मियों द्वारा बेवजह मोबाइक का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि उन्हें हर वक्त एक्टिव रहने की जरूरत रहती है। पुलिस मुख्यालय ने माना है कि पुलिसकर्मी सोशल मीडिया से जुड़कर अपना व्यक्तिगत मनोरंजन कर्तव्य के दौरान करते रहते हैं और इसके चलते वह अपनी जिम्मेदारियों से भटक जाते हैं।

डीएसपी एसके सिंघल ने सभी एसएसपी, एसपी और कमांडेंट को निर्देश दिया है कि वे अपने मातहतों को मोबाइल का उपयोग न करने की सख्त हिदायत और निर्देश दें। डीजीपी एसके सिंघल ने कहा है कि इसके उल्लंघन को अनुशासनहीनता की श्रेणी में माना जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को इसके उल्लंघन के लिए सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

Bihar Director General of Police (DGP) issues notice, directing all officials not to use mobile phones, other electronic devices and be on social media while on duty except during exceptional cases pic.twitter.com/Gl6B9IT2cX