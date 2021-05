कोरोना: दिल्ली में फिर 19 हजार से अधिक नए मरीज, डेढ़ लाख से ज्यादा 18+ उम्र के लोगों को लगा टीका

New Delhi

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, मई 07। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस महामारी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को भी यहां 20 हजार के करीब कोविड मरीज सामने आए जबकि पिछले 24 घंटे में 341 लोगों ने दम तोड़ा। महामारी के इस संकट में वैक्सीनेशन का अभियान भी तेज कर दिया है। 18 वर्ष की आयु वर्ग से अधिक उम्र वाले लोग का भी वैक्सीनेशन दिल्ली के कई हिस्सों में किया जा रहा है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि अब तक 1.84 लाख युवाओं को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है।

दिल्ली में पूर्ण लॉकडाउन का यह तीसरा हफ्ता है, सोमवार को सुबह पांच बजे लॉकडाउन की अवधि समाप्त हो जाएगी। इस बीच कोरोना को मामलों को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ा सकते हैं। हालांकि अभी इसे लेकर कोई बैठक या बयान सामने नहीं आया है। पिछले 24 घंटे में सामने आए नए कोरोना मामलों की बात करें तो दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शुक्रवार को कुल 19,832 नए मरीज मिले।

Delhi reports 19,832 new #COVID19 cases, 19,085 recoveries and 341 deaths in the last 24 hours.

इसी समय अंतराल में 341 मरीजों ने कोरोना से लड़ते हुए दम तोड़ दिया जबकि 19,085 लोग महामारी को मात देकर अपने घर लौटे। अब तक राजधानी में कुल संक्रमितों की संख्या 12,92,867 हो चुकी है वहीं, 11,83,093 कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जीत चुके हैं। दिल्ली में कोविड से अब तक कुल 18,739 मौते हुए हैं, जबकि एक्टिक केस की संख्या 91,035 है।

#COVID19 | In Delhi, 1.84 lakh youth have got the first dose of vaccine, in first four days of 18-45 years age group opening. In total, 38.88 lakh people have got the vaccine in all age groups till yesterday evening: Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia

