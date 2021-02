बिहार: सीएम नीतीश कुमार और मुजफ्फरपुर डीएम समेत 14 के खिलाफ केस दर्ज, यह हैं आरोप

Muzaffarpur

मुजफ्फरपुर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी समेत 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। दरअसल, मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में सीएम नीतीश कुमार समेत 14 लोगों के खिलाफ केस फाइल किया गया, जिसे दर्ज करने के आदेश कोर्ट ने दिया है। इस बात की जानकारी मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में वकील जयचंद्र प्रसाद साहनी ने दी है।

मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट के वकील जयचंद्र प्रसाद साहनी ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बता करते हुए बताया कि चाकी सोहागपुर में मतदाता के रूप में अन्य पंचायत के लोगों के नाम सूचीबद्ध करने के मामले में सीएम समेत 14 लोगों पर केस दर्ज किया गया है।इस मामले में अगली सुनवाई चार मार्च को होगी।

Case filed against 14 persons including Bihar CM Nitish Kumar & Muzaffarpur District Magistrate in a Muzaffarpur Court in connection with listing the names of people from another panchayat as voters in Chaki Sohagpur: Jaychandra Prasad Sahni, Lawyer at Muzaffarpur Civil Court pic.twitter.com/pKSIG4OCdG