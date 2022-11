तकनीकी खराबी के चलते आज 15-20 मिनट देरी से चल रही है मुंबई लोकल, कई ट्रेनें कैंसिल, लोगों को हो रही परेशानी

Mumbai

oi-Neeraj Kumar Yadav

मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली वेस्टर्न उपनगरीय लोकल ट्रेने 15-20 मिनट की देरी से चल रही हैं। जबकि 6 लोक ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। वहीं, 70 से अधिक अन्य ट्रेनें भी लेट चल रही हैं। इसके अलावा लंबी दूरी की 6 से अधिक ट्रेनें भी करीब 30 मिनट की देरी से चल रही हैं। लोकल ट्रेनों के संचालन में यह दिक्कत तकनीकी खराबी की वजह से हो रही है।

Mumbai | Due to technical problems, all up & down fast suburban locals are running late by 15-20 minutes. 6 locals cancelled, at least 70 were delayed. Six long-distance trains were also delayed by approx 30 mins: Western Railway